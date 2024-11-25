Президент Польши прибыл в Армению

Президент Польши Анджей Дуда прилетел с официальным визитом в Армению. Об этом сообщает «Арменпресс».

По данным источника издания, в ходе своего визита в Армению, Дуда собирается провести встречу с премьер-министром страны Николом Пашиняном, а также армянским президентом Ваагном Хачатуряном и спикером Национального собрания Аленом Симоняном. Кроме того, Дуда также посетит мемориал жертвам геноцида армян «Цицернакаберд» и село Ерасх, которое находится на границе с Азербайджаном. Там он примет участие в совместном с наблюдательной миссией Евросоюза патрулировании.