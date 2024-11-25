Президент Франции Эммануэль Макрон мог тайно передать министру иностранных дел России Сергею Лаврову записку на саммите G20.

Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает РИА Новости.

«Лавров был, к которому там подбежал Макрон — поздоровался, наверное, передал записочку в Кремль», — допустил Карасев.

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Украинский политолог добавил, что Россия не находится в дипломатической изоляции. Он объяснил, что это подтверждается участием РФ в международных мероприятиях и поддержкой со стороны других стран.