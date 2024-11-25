Власти Чехии намерены запретить двойное гражданство для россиян

Группа депутатов парламента Чехии выступила с инициативой запретить двойное гражданство для россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на чешское СМИ.

Власти Чехии намерены запретить двойное гражданство для россиян
© РИА Новости

Отмечается, что инициативу уже одобрил парламентский комитет по безопасности. Нижняя палата парламента рассмотрит ее после 3 декабря 2024 года.

«Те граждане России, которые хотят получить гражданство Чехии, должны будут предварительно выйти из гражданства РФ, до сих пор в подобных случаях сохранялось гражданство обеих стран», — говорится в тексте.

Один из авторов данного законопроекта Мартин Экснер назвал эту меру необходимой в связи с конфликтом на Украине и обострением международной ситуации. По его словам, она «даст Чехии право на некоторую осторожность», поскольку часть россиян могут устроиться на работу в организации, которые связаны с нацбезопасностью страны.

Кроме того таким образом Прага хочет предотвратить двусмысленность, которая возникает в случае участия человека с двойным гражданством в военных конфликтах, поскольку становится непонятно в каком качестве он участвует в них — как гражданин Чехии или как гражданин РФ.

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