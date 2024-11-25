Власти Чехии намерены запретить двойное гражданство для россиян

Группа депутатов парламента Чехии выступила с инициативой запретить двойное гражданство для россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на чешское СМИ.

Отмечается, что инициативу уже одобрил парламентский комитет по безопасности. Нижняя палата парламента рассмотрит ее после 3 декабря 2024 года.

«Те граждане России, которые хотят получить гражданство Чехии, должны будут предварительно выйти из гражданства РФ, до сих пор в подобных случаях сохранялось гражданство обеих стран», — говорится в тексте.

Один из авторов данного законопроекта Мартин Экснер назвал эту меру необходимой в связи с конфликтом на Украине и обострением международной ситуации. По его словам, она «даст Чехии право на некоторую осторожность», поскольку часть россиян могут устроиться на работу в организации, которые связаны с нацбезопасностью страны.

Кроме того таким образом Прага хочет предотвратить двусмысленность, которая возникает в случае участия человека с двойным гражданством в военных конфликтах, поскольку становится непонятно в каком качестве он участвует в них — как гражданин Чехии или как гражданин РФ.