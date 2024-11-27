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Франция не будет исполнять ордер МУС на арест Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не будет задержан на французской территории, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявили во французском МИД.

Франция не будет исполнять ордер МУС на арест Нетаньяху
© globallookpress.com
"Франция соблюдает свои обязательства в рамках Римского статута и сотрудничает в полной мере с МУС, - говорится в коммюнике. - Вместе с тем согласно французскому праву премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие министры обладают иммунитетом, что будет учтено в случае обращения МУС с требованием об [его] аресте и выдаче".

21 ноября МУС сообщил, что выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные как минимум с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года на территории Палестины, в том числе в секторе Газа. По мнению палаты предварительного производства, они несут уголовную ответственность за такие преступления, как убийства, преследования и другие бесчеловечные деяния, а также умышленное совершение действий, подвергающих гражданское население голоду, в качестве способа ведения войны.

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