Франция не будет исполнять ордер МУС на арест Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не будет задержан на французской территории, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявили во французском МИД.

"Франция соблюдает свои обязательства в рамках Римского статута и сотрудничает в полной мере с МУС, - говорится в коммюнике. - Вместе с тем согласно французскому праву премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие министры обладают иммунитетом, что будет учтено в случае обращения МУС с требованием об [его] аресте и выдаче".

21 ноября МУС сообщил, что выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные как минимум с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года на территории Палестины, в том числе в секторе Газа. По мнению палаты предварительного производства, они несут уголовную ответственность за такие преступления, как убийства, преследования и другие бесчеловечные деяния, а также умышленное совершение действий, подвергающих гражданское население голоду, в качестве способа ведения войны.