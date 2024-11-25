Эрдоган и Рютте обсудили урегулирование конфликтов на Украине и в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Анкаре урегулирование конфликтов на Украине и в Газе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

Отмечается, что главными темами встречи стали конфликт на Украине, перспективы «прекращения резни в Палестине», совместные шаги в борьбе с терроризмом и проведение Турцией саммита НАТО в 2026 году. Кроме того Эрдоган и Рютте обсуждали вопросы солидарности союзников альянса с Анкарой в закупках продукции для оборонной промышленности.

Генсек НАТО, комментируя встречу с Эрдоганом, сообщил, что он обсудил с президентом Турции «растущие вызовы коллективной безопасности, включая угрозу терроризма, конфликт на Украине и кризис на Ближнем Востоке». Также Рютте отметил, что Анкара в условиях все более непредсказуемого мира вносит неоценимый вклад в альянс».