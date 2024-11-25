Порошенко рассказал об «одной подписи», которая закончит конфликт на Украине

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что для завершения боевых действий нужна «одна подпись». Речь идёт о членстве страны в НАТО — это самый дешёвый вариант для западных стран, считает он.

По словам экс-президента, вступление Украины в НАТО — это главная составляющая победы страны. Именно это, как уточнил он, позволит завершить конфликт «без единого выстрела».

«Что является главной составляющей нашей победы? Членство в НАТО. Мы можем выиграть <...> без единого выстрела, только с одной подписью. И это — подпись под приглашением Украины в НАТО. Это сразу все изменит», — передает его слова РБК.

Также бывший президент Украины призвал страны Запада выделять не менее 0,25% ВВП на поддержку Киева, а также исключил компромисс в вопросе территориальных уступок.

Ранее сообщалось, что отсутствие фортификационных сооружений стало главной ошибкой Украины за время конфликта с Россией.