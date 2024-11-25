Меркель оценила ядерный потенциал России

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ядерный потенциал России является пугающим. Об этом сообщает BBC.

Как заявила Меркель, Россия является одной из двух крупнейших ядерных держав в мире, поэтому она обладает «пугающим» ядерным потенциалом. Исходя из этого, бывший канцлер призвала страны Запада предпринять все возможные усилия для недопущения конфликта с использованием ядерного оружия. При этом Меркель также добавила, что сама она «сделала все, что было возможным» для обеспечения мирного сотрудничества с Россией.

«Мы <…> должны признать, что Россия является крупнейшей или наряду с США одной из двух крупнейших ядерных держав в мире. Потенциал пугающий», — заявила она.

Ранее Меркель назвала положительные стороны от невступления Украины в НАТО.