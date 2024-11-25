Стало известно, как в США восприняли самоотвод Гетца

Самоотвод экс-конгрессмена от Флориды Мэтта Гетца от кандидатуры на пост генпрокурора США был воспринят в Минюсте страны с явным облегчением. Об этом пишет Time со ссылкой на источники в ведомстве.

По данным портала, кандидатура Гетца на роль одного из высших чиновников страны вызывала споры в связи с тем, что в 2021 году комитет по этике Палаты представителей вел в отношении него расследование по делу о сексуальных домогательствах и употреблении наркотиков.

Сам Гетц отвергал все обвинения, отметили журналисты.

В Минюсте США отметили, что «катастрофа предотвращена», предположили, что «республика устоит».

Ранее Гетц сообщил о снятии своей кандидатуры. Он пояснил, что его возможное утверждение стало бы отвлекающим фактором для подготовки новой администрации Трампа.