Умер Джим Абрахамс, снявший "Голый пистолет" и "Аэроплан!"

26 ноября в возрасте 80 лет ушел из жизни великий американский комедиограф Джим Абрахамс, режиссер, сценарист, продюсер и актер.

© Российская Газета

В соавторстве с Дэвидом и Джерри Цукерами Джим создал вереницу несказанно смешных и остроумных комедий, ставших эталоном жанра. В его списке - "Аэроплан!", "Голый пистолет", "Горячие головы!", "Безжалостные люди", четвертое "Очень страшное кино".

Об уходе замечательного человека сообщает THR со ссылкой на сына режиссера. Абрахамс скончался в своем доме в Санта-Монике, Калифорния.

Джим Абрахамс родился в 1944 году в Висконсине. С Цукерами познакомился, когда учился в университете штата, и в 1971-м они создали комедийную театральную труппу. Через год перебрались в Лос-Анджелес и с триумфом занялись кино.