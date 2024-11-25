Боррель оценил помощь Евросоюза Украине

Евросоюзу, несмотря на огромную поддержку Украины, не удалось обеспечить ее достаточными ресурсами в противостоянии с Россией. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, передает «Интерфакс».

Он отметил, что страны Евросоюза продолжили финансовую, гуманитарную и военную поддержку Киеву, выделив 122 миллиарда евро на эти цели.

«Мы также недавно решили использовать доходы от замороженных российских активов, чтобы гарантировать эту помощь Украине в будущем», — добавил Боррель.

При этом, по его словам, европейским странам все равно «не удалось предоставить Киеву достаточно ресурсов для защиты и достаточной поддержки особенно в плане боеприпасов». На этом фоне Боррель считает, что Украину будет ждать очень суровая зима с массовыми отключениями электроэнергии.

Также, по его мнению, происходящее сейчас на Украине «представляет собой экзистенциальную угрозу для ЕС», поскольку ведет к разрушению «мирового порядка в глобальном масштабе».