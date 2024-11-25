Списки необходимых вооружений, которые якобы представляет партнерам Владимир Зеленский, на самом деле формируют в Вашингтоне, заявил в соцсетях депутат Верховной рады Александр Дубинский. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.

«Списки его запросов — пишутся в администрации Белого дома, которая через Зеленского маскирует свое прямое участие в [конфликте] с Россией», — разъяснил Дубинский.

По его данным, Соединенные Штаты составляют список вооружений и военной техники, которые готовы передать, направляют на Украину и затем «Квартал 95» начинает разыгрывать спектакль про «требования к партнерам».

Напомним, что «Студия Квартал 95» — украинская компания, занимающаяся производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью. Основана в 2003 году на базе команды КВН «95-й квартал».

В 2019 году Владимир Зеленский, активный участник «Студии Квартал 95», был избран президентом Украины, Сергей Шефир стал его советником, Юрий Корявченков стал депутатом Верховной Рады Украины.

В 2019-2020 годах посты во власти (офис президента, органы безопасности, центральные органы исполнительной власти и государственные структуры, парламент) получили 30 человек, так или иначе связанных с «Кварталом».