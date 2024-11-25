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В Раде раскрыли, как США маскируют участие в конфликте против России

Списки необходимых вооружений, которые якобы представляет партнерам Владимир Зеленский, на самом деле формируют в Вашингтоне, заявил в соцсетях депутат Верховной рады Александр Дубинский. Об этом пишет РИА Новости.

В Раде раскрыли, как США маскируют участие в конфликте против России
© РИА Новости

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.

«Списки его запросов — пишутся в администрации Белого дома, которая через Зеленского маскирует свое прямое участие в [конфликте] с Россией», — разъяснил Дубинский.

По его данным, Соединенные Штаты составляют список вооружений и военной техники, которые готовы передать, направляют на Украину и затем «Квартал 95» начинает разыгрывать спектакль про «требования к партнерам».

Напомним, что «Студия Квартал 95» — украинская компания, занимающаяся производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью. Основана в 2003 году на базе команды КВН «95-й квартал».

В 2019 году Владимир Зеленский, активный участник «Студии Квартал 95», был избран президентом Украины, Сергей Шефир стал его советником, Юрий Корявченков стал депутатом Верховной Рады Украины.

В 2019-2020 годах посты во власти (офис президента, органы безопасности, центральные органы исполнительной власти и государственные структуры, парламент) получили 30 человек, так или иначе связанных с «Кварталом».

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