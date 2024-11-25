Американист объяснил планы Трампа уволить всех военных-трансгендеров из армии США

Американист Владимир Можегов в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о планах избранного президента США Дональда Трампа уволить из армии страны всех трансгендеров (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено).

Ранее издание The Times со ссылкой на источники сообщило о намерении Трампа издать указ, который станет основанием для увольнения всех трансгендерных военнослужащих из армии. В рядах действующих военнослужащих насчитывается около 15 тысяч трансгендеров, которые будут уволены по медицинским причинам как не пригодные к службе. По словам информированного источника, новый указ будет более жестким, чем предыдущий, изданный в марте 2018 года - в начале первого президентства Трампа. Тогда трансгендерам запретили вступать в армию, исключение было сделано для тех из них, кто уже служил – эти военные продолжили свою службу. Позже, в январе 2021 года, такое нововведение было отменено Джо Байденом. Новый указ подразумевает увольнение даже тех, кто успел построить карьеру в вооруженных силах.

Эксперт подчеркнул, что Трамп выступает против тех преобразований в армии США, которые там проводили представители Демократической партии.

Демократы в США разрушали армию. Они хотели полностью поменять ее консервативную парадигму, разрешив открыто служить трансгендерам. Понятно, что на такой консервативный институт, как армия, на воинский дух солдат это влияет негативно. Поэтому Трамп, который является патриотом своей страны, принял совершенно естественное и разумное решение. Он давно это планировал. Очистка армии от всего того, что в нее привнесли демократы, была одним из основных пунктов его программы. Представители американской армии всегда выступали за Трампа, и демократы опасались консервативного поворота, поэтому активно меняли ее командный состав, включая в него либерально настроенных людей, а также маргиналов. Владимир Можегов Политолог-американист

В расколотом практически пополам американском обществе решение Трампа уволить трансгендеров из вооруженных сил страны, как любое другое его решение, вызовет споры, подчеркнул эксперт.

«Консерваторы будут его поддерживать, а либералы начнут «выть», будут протестовать, но ничего изменить они не могут», - сказал эксперт.

Наряду с очисткой американской армии от трансгендеров Трамп будет заниматься искоренением в ней коррупции, добавил Можегов.

«В американской армии при Трампе будет перестройка. Как отмечают эксперты, в там совершенно чудовищная коррупция, и ранее Трамп пообещал разобраться с ее финансированием. Кроме того, он планирует разобраться с НАТО, сократить присутствие американских вооруженных сил в Евразии и так далее. То есть он будет укреплять Америку, а на внешний мир он будет смотреть менее пристально», - заключил специалист.

Ранее в США заявили, что администрация Трампа не будет делать упор на военные расходы страны и сосредоточится на нуждах граждан.