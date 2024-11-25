Сербские депутаты устроили потасовку в парламенте

Депутаты из правящей в Сербии коалиции устроили потасовку в парламенте с представителями оппозиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение сербского заксобрания.

Отмечается, что потасовка произошла во время рассмотрения проекта бюджета на следующий год. В какой-то момент представители оппозиции встали с мест и начали призывать правительство Сербии уйти в отставку — они обвинили их в гибели 15 человек из-за обрушения крыши на вокзале в Нови-Сад. В ответ на эти действия, навстречу им поднялись и члены правящей коалиции.

«Прошу всех депутатов немедленно сесть на свои места! Это позор для этого дома! Немедленно сядьте на свои места!», — обратилась к ним председатель парламента Ана Брнабич.

В итоге стороны подошли друг к другу вплотную и депутаты стали обливать друг друга водой, хватать за одежду и руки, а также толкаться. На балконе также подрались женщины-депутаты.