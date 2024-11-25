Вучич ответил насчет отказа от санкций против России

Сербия проводит независимую политику в отношении России, заявил президент республики Александр Вучич в эфире телеканала Би-би-си.

Так он ответил на упреки по поводу того, что он пытается «усидеть на двух стульях», отказываясь вводить санкции против РФ.

У меня только один стул. Нет двух стульев. И это означает, что мы принимаем собственные решения. Это означает, что мы поддержали Украину, когда речь зашла о гуманитарной и финансовой помощи, — сказал Вучич.

Сербский лидер отметил, что после начала спецоперации товарооборот между Москвой и Белградом сократился в два раза. Также он добавил, что лишь один раз за последние два с половиной года поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, Вучич подчеркнул, что Сербия по-прежнему считает членство в Евросоюзе своей стратегической целью.

Фицо и Вучич приедут Москву

Ранее Вучич заявил, что только ненормальные и те, кто не знает Путина, думают, что он блефует в вопросе применения имеющегося у РФ оружия, в том числе ядерного, для защиты суверенитета и своих территорий. Он добавил, что хорошо знает российского лидера, и призвал относиться к его словам серьезно.