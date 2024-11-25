В Молдавии заявили о расколе в правящей партии

В правящей партии «Действие и солидарность» замечен раскол, часть парламентариев хочет покинуть ее ряды. Об этом заявила депутат от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Молдавии Диана Караман, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что за последний год свои посты в правительстве Молдавии покинули глава МВД Анна Ревенко, ее преемник Адриан Эфрос, министр образования Анатолий Топалэ, министры инфраструктуры Лилия Дабижа и Андрей Спыну, министр окружающей среды Родика Иорданова и министр финансов Петр Ротару.

«Я вижу, как меняется поведение депутатов ПДС. Виден раскол в партии, видно, что есть несколько течений. И поведение депутатов стало намного более аккуратным и спокойным, чем раньше», — сказала Караман.

По ее мнению, это связано с тем, что часть депутатов относится к «группе Спыну», которые вслед за ним хотят «уйти в сторону и дистанцироваться от правящей партии и ее провалов».