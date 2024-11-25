Шольц сделал заявление по поставкам ракет после выдвижения на второй срок

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник, 25 ноября, заявил, что не собирается менять свою позицию по вопросу о возможной поставке ВСУ дальнобойных ракет Taurus. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, политик сделал заявление после того, как правление Социал-демократической партии Германии (СДПГ) единогласно приняло решение выдвинуть его кандидатуру на второй срок.

В своей речи Шольц уточнил, что поддерживает финансирование помощи Киеву из заимствований, но настаивает на сохранении запрета на поставку ракет Taurus.

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт заметил, что в ФРГ ранее шли долгие дискуссии о поставках ББМ, основных боевых танков, систем ПВО. Вместе с тем, добавил он, машины были направлены ВСУ.

«Шольц много чего обещал и впоследствии менял свою позицию. Поэтому все, что он сейчас говорит, — это предвыборная риторика — на фоне остальных партий представить себя канцлером мира»», — заявил депутат.

Шольца вновь выдвинули кандидатом в канцлеры ФРГ

Ранее претендующий на должность канцлера ФРГ Фридрих Марц сообщил о готовности в случае победы на выборах поставить Киеву ракеты Taurus и выставить Москве ультиматум с требованием прекратить атаки на украинскую инфраструктуру в течение 24 часов.