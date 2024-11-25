Аплодисменты в парламенте Грузии заглушили стуки демонстрантов

В понедельник, 25 ноября, парламент Грузии провел первое заседание после выборов и признал на нем свои полномочия. Телеканал «Звезда» обратил внимание на видео, снятые в здании парламента и рядом с ним во время протестов, и отметил, что аплодисменты депутатов «заглушили стуки демонстрантов за забором».

Оппозиционные депутаты в знак протеста не пришли на заседание 25 ноября. Правящая партия «Грузинская мечта» в этот день распределила парламентские должности. На заседании была признана полномочность всех депутатов - как «Грузинской мечты», так и оппозиционных партий.

Оппозиционеры попытались не допустить начала работы парламента. Протестующие забрасывали здание яйцами и били по железным воротам.

Ранее «Грузинская мечта» получила на парламентских выборах около 54 процентов голосов. Такой результат обеспечил ей 89 из 150 мест в парламенте.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать результаты голосования. Она призвала сторонников оппозиции выходить на митинги. Протесты в стране начались в конце октября. Участники протестов требуют провести повторные выборы с участием международных наблюдателей, а оппозиционные партии пообещали блокировать работу парламента.