Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Шольц сделал заявление по поставкам ракет после выдвижения на второй срок

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник, 25 ноября, заявил, что не собирается менять свою позицию по вопросу о возможной поставке ВСУ дальнобойных ракет Taurus. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, политик сделал заявление после того, как правление Социал-демократической партии Германии (СДПГ) единогласно приняло решение выдвинуть его кандидатуру на второй срок.

Читать новость полностью

Никите Журавелю вынесли приговор за сожжение Корана

Волгоградский областной суд приговорил ранее осужденного за сожжение Корана Никиту Журавеля к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом пишет РИА Новости.

По данным следствия, студент связался в мессенджере с СБУ и предложил помощь. По просьбе куратора, он отправил видео ж/д состава с военной техникой, а также военных самолетов. При этом на первом же допросе Журавель предположил, что его задержали именно за съемку истребителей.

Читать новость полностью

ВСУ атаковали Россию баллистическими ракетами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки атаковали Россию баллистическими ракетами. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

По данным военного ведомства, средствами противовоздушной обороны были перехвачены восемь баллистических ракет. Помимо этого, были сбиты шесть управляемых авиабомб JDAM производства США и 45 беспилотников.

Читать новость полностью

В Литве обвинили РФ в причастности к крушению самолета в Вильнюсе

Глава Департамента госбезопасности Литвы Дариус Яунишкис заявил о причастности РФ к падению грузового самолета в Вильнюсе. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул N3».

Напомним, что утром 25 ноября грузовой самолет компании DHL, выполнявший перелет из Лейпцига в Вильнюс, рухнул неподалеку от аэропорта. В результате инцидента погиб член экипажа, еще двоих удалось спасти. Эвакуированы 12 человек.

Читать новость полностью

Основатель самой известной в США ЧВК обратился к Байдену из-за «Орешника»

Основатель американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс призвал президента США Джо Байдена воздержаться от провокаций в отношении России. Это заявление он сделал после удара новейшей российской ракетной системой «Орешник» по целям на Украине.

«Дело в том, что русские запустили баллистическую ракету... которую невозможно сбить. Это было напоминание со стороны русских. Мы можем ударить вас ядерным оружием куда угодно. Так что это не та игра, в которую нужно продолжать играть», — передает слова Принса издание Newsweek.

Читать новость полностью

В России назвали возможную цель удара ракет ATACMS по Курской области

Возможной целью удара ракет ATACMS по Курской области могли стать логистические центры, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Подобные действия он назвал последними попытками руководства Киева продолжить конфликт.

«У президента Украины Владимира Зеленского сейчас цель продолжить конфликт, сохранить власть, получить как можно больше денег, — считает политик. — Сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери в Курской области и не только, они вынуждены бросать туда все новые резервы, но продолжают терять людей. Силы очень ограничены».

Читать новость полностью

Курс доллара взлетел

Ослабление российской валюты, ускорившееся перед выходными на фоне новых санкций США, продолжилось и в понедельник — на форексе курс доллара превысил 104 рубля, евро поднялся выше 109 рублей, свидетельствуют данные торгов.

На момент написания материала американская валюта стоила 104,15 рубля за единицу, европейская — 109,28 рубля.

Читать новость полностью

Продавец фруктов из Краснодара спас пассажиров «Азимута»

Продавец фруктов из Краснодара Султан спас пассажиров «Азимута».

Как сообщает Mash, мужчина летел за товаром в Египет транзитом через Турцию. После начала пожара он увидел, что стюардесса не в состоянии справиться с паникой и не может открыть аварийный выход. Тогда Султан сделал всё сам.

Читать новость полностью

Взрыв прогремел в многоэтажке в подмосковном Жуковском

В подмосковном Жуковском в одной из квартир многоэтажки произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания, в результате начался пожар в квартире на 12 этаже. Также повреждены помещения на 13 и 14 этажах здания. Информация о пострадавших пока не поступала.

Читать новость полностью

Якубович со скандалом ушел со съемок шоу

Российский телеведущий Леонид Якубович со скандалом ушел со съемок нового выпуска шоу «Что было дальше». Соответствующая видеозапись появилась в официальном Telegram-канале «ЧБД». На кадрах видно, как народный артист России спускается по лестнице, а за этим наблюдает комик Алексей Щербаков.

Вы же не дали рассказать. Теперь тайна останется тайной, — заявил Якубович.

Читать новость полностью