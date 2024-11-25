Политолог: Стратегия военного превосходства ведет США к краху

Американский политолог Питер Харрис призывает Вашингтон резко сократить военные расходы, но признает, что множество внутренних политических препятствий делают это сокращение практически невозможным. Об этом он пишет в своей книге "Почему Америка не может урезать расходы", анализ которой приводит издание Responsible Statecraft.

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По мнению аналитика, элиты США заинтересованы в продолжении стратегии военного превосходства, хотя она ведет Америку к краху. Нынешняя концепция, уверен он, является "готовым рецептом войны с Китаем".

"Первенство США не только плохо подходит для все более многополярного мира, но и представляет серьезную угрозу безопасности страны, ставя Соединенные Штаты на путь потенциального столкновения с великими державами-соперниками, - считает Харрис. - Вашингтону нужна менее амбициозная и опасная стратегия, а чтобы ее разработать, США нужно сокращение военных сил за границей и обязательств по безопасности".

Чтобы изменить существующий подход, "необходимо провести серьезную перестройку внутренней политической системы США и ее внешней политики".

"Любую систему, которая существует уже 80 лет, будет трудно изменить, - подчеркивает эксперт. - Политическая система США делает все, чтобы не проводить сокращение военных расходов". "Бюрократы, получающие выгоду от военных проектов, используют мощь США для продвижения своих личных интересов, они будут сопротивляться любым изменениям, - считает Харрис. - Слишком многие получают выгоду от милитаризма".

По мнению эксперта, в США необходимо провести масштабные реформы в выборной и политической системе. По его мнению, полномочия в области национальной безопасности должны быть сосредоточены у Конгресса, численность которого должна быть увеличена. Это позволит создать "более плюралистическую среду, в которой американский народ мог бы ознакомиться с более широким спектром идей о внешней политике".