Стремление Киева начать путь к вступлению в НАТО в 2008 году неизбежно привело бы к конфликту, заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель, чьи слова приводит BBC. В России не стали бы просто смотреть за процессом присоединения Украины к военному блоку, добавила политик.

Мы бы увидели конфликт еще раньше, в 2008 году, если бы Киев начал делать шаги по присоединению к альянсу. Мне было совершенно ясно, что в России не стали бы просто наблюдать за вступлением Украины в НАТО, — сказала Меркель.

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По словам экс-канцлера ФРГ, тогда страна «была не так сильно подготовлена» к присоединению к Альянсу. В то время Украина не получала такой помощи от Запада, как в 2022 году, уточнила Меркель.