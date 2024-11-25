Правление Социал-демократической партии Германии (СДПГ) единогласно решило выдвинуть действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца кандидатом на эту должность на второй срок. Об этом сообщает телеканал NTV.

«Правление СПДГ единогласно выдвинуло Шольца в качестве кандидата на пост канцлера», — говорится в сообщении телеканала.

Писториус отказался выдвигаться в канцлеры ФРГ от социал-демократов

Ранее издание Bild сообщало о том, что министр обороны Германии Борис Писториус отказался от выдвижения кандидатом на пост канцлера от СДПГ. Также издание со ссылкой на источники писало, что в партии растет недовольство против выдвижения Шольца на второй срок. Тем не менее действующий канцлер не раз высказывал намерения баллотироваться.

При этом известный немецкий политолог председатель Евразийского общества в Берлине Александр Рар заявил в интервью «Парламентской газете» 7 ноября, что не видит иного варианта, кроме как победа на парламентских выборах в Германии Христианско-демократического союза и выдвижение в канцлеры ее лидера Фридриха Мерца.