«План победы» президента Украины Владимира Зеленского писался во многом в интересах Республиканской партии США, исключая возвращение границ 1991 года.

Об этом сообщает украинское агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.

«Фактически весь текущий год основные дипломатические усилия Украины концентрировались вокруг собственных механизмов: формулы мира, саммитов мира, впоследствии — плана победы», — говорится в публикации.

По данным агентства, после победы избранного президента Дональда Трампа в Киеве еще не решили «что делать с этими инструментами».

РБК-Украина также пишет, что в Киеве в настоящее время хотят получить экономические гарантии безопасности. В планах, что западные инвестиции на Украину должны стать стимулом для защиты, при этом такие идеи не предполагают возвращения к границам 1991 года.

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По словам собеседника агентства, республиканцы «смотрят на все прагматично». Поскольку в Житомирской области находится месторождения лития, регион «следует защищать». Что касается аргументов о «земле и людях», которых надо вернуть, в США не воспринимают.

19 ноября украинский лидер представил в Раде свой «план стойкости» для Украины. План состоит из 10 пунктов: «единство», «фронт», «оружие», «деньги», «энергетика», «безопасность», «сообщества», «человеческий капитал», «культурный суверенитет» и «политика героев».

16 октября украинский президент частично рассекретил свой «план победы», который он предоставил западным партнерам. В нем пять открытых пунктов и три секретных.