Названы пять препятствий для достижения целей внешней политики Трампа

Politico назвало пять препятствий для достижения целей внешней политики Трампа
Избранному президенту США Дональду Трампу будет непросто достичь заявленных целей во внешней политике во время своего второго срока из-за изменившихся за время его отсутствия в Белом доме условий в мире, пишет Politico.
Одна из проблем, которые предстоит решать Трампу, связана с украинским конфликтом, в котором наблюдается эскалация.
«Любая сделка (о мире. — RT) требует стабильности на линии фронта», — отмечает автор статьи.
Ещё одной трудностью для Трампа будет урегулирование конфликта Израиля с Палестиной и Ливаном с учётом угроз израильского премьера Биньямина Нетаньяху распространить суверенитет на Западный берег реки Иордан.
Кроме того, есть риск того, что Иран решит пересмотреть свою «ядерную доктрину» и отказаться от новой сделки из-за угроз со стороны Израиля, пишет Politico.
Помимо этого, планам Трампа может помешать укрепление сотрудничества России, КНДР и Китая, а также ситуация вокруг Тайваня.
Ранее издание The Hill писало, что Трамп планирует разорвать связи между Россией, КНР, КНДР и Ираном.
В начале ноября Bloomberg отмечало, что Трамп за два месяца до своей инаугурации уже формирует внешнюю политику США в отношении двух горячих точек — на Украине и в Израиле.