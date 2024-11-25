Названы пять препятствий для достижения целей внешней политики Трампа

Избранному президенту США Дональду Трампу будет непросто достичь заявленных целей во внешней политике во время своего второго срока из-за изменившихся за время его отсутствия в Белом доме условий в мире, пишет Politico.

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Одна из проблем, которые предстоит решать Трампу, связана с украинским конфликтом, в котором наблюдается эскалация.

«Любая сделка (о мире. — RT) требует стабильности на линии фронта», — отмечает автор статьи.

Ещё одной трудностью для Трампа будет урегулирование конфликта Израиля с Палестиной и Ливаном с учётом угроз израильского премьера Биньямина Нетаньяху распространить суверенитет на Западный берег реки Иордан.

Кроме того, есть риск того, что Иран решит пересмотреть свою «ядерную доктрину» и отказаться от новой сделки из-за угроз со стороны Израиля, пишет Politico.

Помимо этого, планам Трампа может помешать укрепление сотрудничества России, КНДР и Китая, а также ситуация вокруг Тайваня.

Ранее издание The Hill писало, что Трамп планирует разорвать связи между Россией, КНР, КНДР и Ираном.

В начале ноября Bloomberg отмечало, что Трамп за два месяца до своей инаугурации уже формирует внешнюю политику США в отношении двух горячих точек — на Украине и в Израиле.