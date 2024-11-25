«Лабиринт страстных желаний»: самый необычный квартал Токио

Япония славится на весь мир своими высокими стандартами жизни и космическими технологиями. В стране необычайно низкая преступность, а некогда могущественная Якудза утратила своё влияние.

На самом деле даже сейчас в Японии продолжает существовать темная сторона жизни. Одним из таких центров является самый шумный квартал Токио - Кабуки-тё. Именно здесь сосредоточены известные бары, полулегальные хост-клубы, лав-отели для быстрых свиданий и залы игровых автоматов, где можно проиграть целые состояния. Из-за атмосферы порока и человеческой жадности местные окрестили Кабуки-тё «лабиринтом страстных желаний» и «кварталом рабочих-иностранцев».

Как выглядит самый необычный квартал японской столицы — в галерее «Рамблера».