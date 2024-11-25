Байден на вечеринке в Белом доме призвал гостей не прыгать в бассейн

Уходящий президент Джо Байден призвал собравшихся в зале спонсоров и деятелей Демократической партии не прыгать в бассейн Белого дома на вечеринке, которая состоялась на выходных. Чета Байденов устроила мероприятие, чтобы поблагодарить гостей перед тем, как нынешний президент США покинет свой пост.

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"Добрый вечер всем. Если у вас есть место, пожалуйста, садитесь. Не прыгайте в бассейн! - сказал Байден, смеясь, на званом вечере на Южной лужайке Белого дома, где расположены бассейн и фонтан. (Первая леди) Джилл и я устраиваем этот ужин сегодня вечером по очень простой причине, чтобы сказать спасибо. Спасибо дорогим друзьям", - добавил он, согласно видео, размещенному на канале C-SPAN.

Среди гостей были крупные спонсоры и ведущие лица администрации Байдена, а также "друзья и другие, кто очень поддерживал Байденов на протяжении многих лет", отметили собеседники издания. Бывшие и нынешние послы США также приехали на элитное мероприятие. Были замечены бывший кандидат на пост вице-президента от Демократической партии губернатор Тим Уолц и его жена Гвен, которые беседовали с министром торговли Джиной Раймондо.

Один из источников сообщил, что некоторые спонсоры, пожертвовавшие 250 тысяч долларов на мероприятие, пропустили вечеринку.

"Они называют это "вечеринкой неудачников". Многие заявили, что не хотят ассоциироваться с демократами из-за позорного поражения на выборах", - сказал собеседник.

82-летний Байден похвалил свою супругу, но не упомянул в своей небольшой речи Трампа или выборы. "Наше дело выстоит", - заключил президент США, который покинет свой пост 20 января будущего года после вступления в должность Дональда Трампа.