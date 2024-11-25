Политолог объяснил сообщения о беспокойстве Китая из-за сотрудничества России и КНДР

Сотрудничество России и Северной Кореи не вызывает беспокойство у Китая, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. В беседе с «Лентой.ру» политолог объяснил сообщения СМИ о якобы тревоге Пекина из-за растущего партнерства России и КНДР.

Ранее заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что сближение России и КНДР невыгодно Китаю, поскольку США могут укрепить свой альянс с Японией и Южной Кореей.

«Китай не выступал с прямой критикой России, но мы считаем, что усиливающаяся координация действий между Пхеньяном и Москвой нервирует их», — сказал он, подчеркнув, что, по его мнению, укрепление отношений Москвы и Пхеньяна может сподвигнуть Северную Корею на усиление провокаций, что идет вразрез с интересами КНР.

«Северная Корея во многом связана с Китаем. Китай пугают тем, что, если в КНДР произойдет смена режима, и американцы установят над ней контроль. На самом деле это их ближайший союзник со значительными экономическими связями», — объяснил Блохин. "Это очередная попытка вбить клин между Россией, Китаем и Северной Кореей. В реальности геополитические цели этих стран совпадают"- Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог

23 ноября Кэмпбелл заявлял, что расширение связей России и Китая способно повлиять на всю мировую политику. «Я не уверен, что мы могли бы предотвратить, помешать или сорвать этот крепнущий российско-китайский альянс, но мы пытались», — сказал он.