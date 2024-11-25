Министры иностранных дел стран G7 планируют обсудить возможные меры против КНР из-за предполагаемой поддержки России на Украине, несмотря на отсутствие четких доказательств поставки военной помощи от Китая.

Страны Группы семи (G7) планируют обсудить усиление давления на Китай на предстоящей встрече министров иностранных дел в Италии, сообщает Bloomberg.

Планируется принять меры против китайских субъектов, которые могут быть вовлечены в поддержку специальной военной операции России на Украине, передает ТАСС.

Как пишет агентство, в проекте коммюнике указывается на необходимость принять меры в отношении субъектов на территории Китая и других третьих стран. Однако окончательные формулировки документа могут подвергнуться изменениям.

Ранее кандидат на пост главы дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении противостоять России и Китаю, а также поддерживать Украину, сосредоточившись на укреплении сотрудничества с союзниками.

В Guardian узнали о нервозности Китая из-за политики РФ

Между тем секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И сообщил о необходимости противодействия политике двойного сдерживания, которую проводят США и их союзники против России и Китая.