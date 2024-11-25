В МИД Украины рассказали о роли Индии в урегулировании конфликта с Россией

Роль Индии на международной арене крайне важна для мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил руководитель министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига. Об этом сообщает РИА Новости.

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Он подчеркнул, что в рамках международной конференции в Риме встретился с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Сибига подчеркнул, что стороны договорились провести заседание следующей межправительственной комиссии в ближайшие месяцы.

16 ноября Джайшанкар заявил, что мир ждет конца конфликта на Украине.

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По его словам, конфликт должен закончиться как можно скорее, потому что всем пришлось заплатить высокую цену, а не только действующим сторонам конфликта. Он оценил и то, что канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые после начала конфликта поговорил с президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, мир уже истощен.

Глава МИД признал, что Нью-Дели не предлагало никакого мирного плана, так как власти не думают, что это их дело. Он подчеркнул, что в их силах попытаться найти способ привести эти две страны к точке взаимодействия.