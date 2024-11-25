Украинский лидер Владимир Зеленский полностью выбил Украину из мировой игры. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Зеленский со своими союзниками так преуспел за три года, что Украина практически полностью выбита из мировой игры», — сказал Соскин на своем youtube-канале.

Он добавил, что Украина перестала быть интересной Западу, а попытки Киева переманить на свою сторону избранного президента США Дональда Трампа ничего не принесут.

Ранее польское издание Portal Obronny сообщало, что Зеленский предложил администрации Соединенных Штатов сотрудничество в области разработки месторождений природных ресурсов на территории Украины. В предложение также входит исследование потенциальных запасов полезных ископаемых, находящихся в регионах, которые были освобождены в ходе СВО, включая Донбасс.