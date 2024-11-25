После подсчета более 99% бюллетеней сторонник союза с Россией Кэлин Джеорджеску продолжает обгонять премьер-министра Марчела Чолаку в первом туре выборов президента Румынии. Что известно о независимом кандидате, претендующем на пост президента страны, разбиралось издание RT.

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По данным ЦИК Румынии, после обработки 99% бюллетеней Джорджеску набрал в первом туре внутри страны 22,86% голосов. За рубежом Джорджеску поддержали 43,42% избирателей. При этом сторонница антироссийской политики Елена Ласкони и действующий премьер-министр страны Марчел Чолаку набрали около 19% голосов избирателей в Румынии. Следующий тур президентских выборов состоится 8 декабря.

Кэлин Джорджеску принимает участие в выборах как независимый кандидат, а румынские СМИ обвиняли его в пророссийских высказываниях.

«Джорджеску критиковал военную помощь Киеву. По его словам, «ситуацией на Украине манипулируют, чтобы провоцировать конфликт в интересах военной промышленности США»», - говорится в статье.

Также Кэлин Джорджеску исходит из того, что членство в НАТО не может гарантировать безопасность страны, считает натовскую систему ПРО «позором дипломатии» и выступает за союз Румынии с Россией.

Результаты Джеорджеску стали сюрпризом, поскольку опросы невысоко оценивали его шансы на победу. Он проводил свою предвыборную кампанию в TikTok, пишет РИА Новости.

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Ранее американское издание The Hill отмечало, что имеющая выход к Черному морю Румыния на фоне украинского и ближневосточного конфликтов, а также нестабильных отношений НАТО с Турцией, стала «незаменимым союзником» для США в регионе. При этом ее географическое положение позволяет с баз НАТО вести наблюдение и собирать разведывательную информацию, что делает Бухарест важным партнером Вашингтона.