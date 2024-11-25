Обзор иноСМИ: что происходит под Курском и "морковка" Европы для Трампа

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

© Zuma/TACC

Названы цели для атак западных ракет ВСУ

Украина попытается нанести удары ракетами, предоставленными ей западными странами, по военным аэродромам, складам боеприпасов и штабам командования ВС РФ, пишет The Wall Street Journal. Газета отмечает, что ВСУ получили разрешение на использование ракет большей дальности в связи с успехами России на поле боя.

Вашингтонские аналитики составили карту из примерно 200 российских военных объектов, по которым ВСУ могут попытаться нанести удары ракетами ATACMS и Storm Shadow. По данным аналитиков, одна из крупнейших целей ВСУ находится в Ростовской области. Однако пока неизвестно, разрешены ли Украины удары по объектам в этом регионе. Ранее сообщалось, что Киев может совершать атаки только на курском направлении.

«ЕС и Британия нужны Трампу больше, чем он думает»

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что посадит Россию и Украину за стол переговоров, но на самом деле переговоры ему придется вести с ЕС и Великобританией, пишет британская газета The Guardian. По мнению автора статьи, Брюссель и Лондон могут предложить Трампу «что-то интересное» - к примеру, торговые стимулы для Америки, увеличение расходов на НАТО и усиление давления на Иран.

Также, по версии автора The Guardian, ЕС и Британия могут предложить Трампу отправить свои «миротворческие» войска на Украину без привлечения Америки. Еще одной «морковкой» для Трампа может стать помощь со стороны европейцев и британцев в предстоящих экономических стычках США с Китаем. В итоге Трамп сможет показать, как он «заставил этих паразитических европейцев раскошелиться», и доказать, что его недоброжелатели ошибались, считает автор статьи.

«Энергетическая коррупция грозит украинцам смертельным холодом»

В феврале 2024 года британские инженеры вместе со специалистами из США, Германии и Японии посоветовали своим украинским коллегам построить конструкции для защиты энергосистемы Украины. Однако девять месяцев спустя правительство Владимира Зеленского так этого и не сделало и столкнулось с обвинениями, что работу затормозила коррупция, пишет The Times.

Неспособность Киева построить бункеры для электроподстанций сделала страну уязвимой перед угрозами наступающей зимы, подчеркивает газета. Около 80 процентов энергетической инфраструктуры Украины повреждено или разрушено. Некоторые украинские чиновники ушли в отставку в знак протеста, заявив, что проект по строительству защитных конструкций был отложен из-за отказа Киева выделить деньги, предназначенные на его реализацию. Работавшие над проектом сотрудники подозревают, что строительство намеренно заморозили, так как не были выплачены взятки чиновникам из канцелярии премьера.

ВС РФ «смыкают клещи» возле Курахово и давят под Курском

Российские войска продолжают наступать на нескольких направлениях и демонстрируют продвижение в ДНР и Харьковской области, пишут «ИноСМИ» со ссылкой на украинские издания. По данным украинских СМИ, наиболее сложная для ВСУ ситуация сложилась к югу от города Курахово, где силы РФ «смыкают клещи».

Кроме того, тяжелые бои идут в районе Великой Новоселки в 20 километрах от границы ДНР и Днепропетровской области. Также ВС РФ стремятся вернуть под свой контроль около 800 квадратных километров территории на курском направлении. В то же время сигналы воздушной тревоги и взрывы звучат в Киеве и других регионах Украины.

«Ракетное балансирование в стиле холодной войны»

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия провела боевое испытание своей новой ракеты средней дальности. Хотя удар был нанесен ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении, предназначена она для доставки ядерного оружия, подчеркивает The New York Times.

Российские испытания стали ответом на удары ВСУ западными ракетами. Всё это «сместило акцент» с наземных атак на «ракетное балансирование в стиле холодной войны». Ракетные дуэли велись одновременно с боями на земле, но не оказали заметного влияния на ситуацию на местах. Это позволяет предположить, что атаки преследуют скорее политические, чем военные цели, отмечает NYT. По версии газеты, Киев надеется получить рычаги влияния для будущих переговоров о прекращении огня, а Москва поднимает ставки перед инаугурацией Дональда Трампа.