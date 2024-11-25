В США появились «сеансы плача» после победы Трампа

В Госдепе США ввели терапевтические «сеансы плача» из-за победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента. Как сообщает Daily Mail, отчеты о подобных встречах впервые появились 11 ноября.

Отмечается, что сотрудникам разослали специальную памятку об «управлении стрессом во время перемен». Их пригласили присоединиться к познавательному вебинару, где их научат эффективным методам улучшения своего состояния.

Член палаты представителей Конгресса США Даррел Исса уже потребовал от госсекретаря Энтони Блинкена объяснить «сеансы плача». Он запросил отчет о том, сколько таких мероприятий было проведено, сколько еще запланировано и во сколько они обходятся американскому бюджету.

В ФРГ заявили о шоке от кадровых назначений Трампа

Также Исса счел странным, что государственный департамент «обслуживает служащих», которые оказались «опустошены нормальным функционированием американской демократии». Он отметил, что в таком случае им лучше уйти в отставку.