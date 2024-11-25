Основатель американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс призвал президента США Джо Байдена воздержаться от провокаций в отношении России. Это заявление он сделал после удара новейшей российской ракетной системой «Орешник» по целям на Украине.

«Дело в том, что русские запустили баллистическую ракету... которую невозможно сбить. Это было напоминание со стороны русских. Мы можем ударить вас ядерным оружием куда угодно. Так что это не та игра, в которую нужно продолжать играть», — передает слова Принса издание Newsweek.

Глава ЧВК также выразил свою озабоченность по поводу решения Байдена разрешить Украине наносить удары по территории России. Он считает это крайне безответственным шагом.

В США назвали главное преимущество «Орешника»

21 ноября российская армия нанесла удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на использование американского и британского дальнобойного оружия. В этот день впервые была использована ракета «Орешник», которая поразила завод «Южмаш» в Днепропетровске.

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что украинцы обеспокоены данной атакой, передает «Национальная служба новостей». Западные СМИ испытывают противоречивые чувства по поводу нового удара: одни говорят о серьезном страхе, другие рассматривают его как сигнал для снижения напряженности, сообщает «Царьград».