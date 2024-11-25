Желание заполучить украинские ресурсы стало самой аморальной причиной поддержки конфликта со стороны США. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис.

Накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм* в очередной раз заявил, что Вашингтон нацелился на редкие минералы на территории Украины.

«Одно из самых вопиющих, аморальных и бессердечных признаний о том, почему мы поддерживаем конфликт», — прокомментировал Дэвис его слова.

Отставной подполковник добавил, что сенатор Грэм*, вероятно, очень наивен, если считает, что Россия позволит Соединенным Штатам заполучить контроль над украинской территорией и находящимися там ресурсами.

Грэм* ранее заявлял, что США не могут позволить себе проиграть в конфликте, поскольку тогда они не получат украинские ресурсы. По словам политика, их стоимость оценивается в 10-12 трлн долларов, а Киев «сидит на золотой жиле» и мог бы быть богатейшей страной Европы.

*признан в России террористом и экстремистом