Стало известно о планах Трампа уволить всех трансгендеров из армии США

Избранный президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, который приведет к увольнению трансгендерных (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) военнослужащих, сообщает The Times со ссылкой на источники. Среди действующих американских военнослужащих насчитывается около 15 тысяч трансгендеров, которых уволят как непригодных к службе по медицинским показаниям.

Эти люди будут вынуждены уйти в то время, когда армия не сможет набрать достаточно людей. Только Корпус морской пехоты выполняет свои цифры по набору, и некоторые люди, которых это коснется, занимают очень высокие должности, — отметил собеседник издания.

Точный подсчет числа трансгендеров на военной службе осложняет политика конфиденциальности Пентагона. По данным The Times, уволят более 15 тысяч военнослужащих, в то время как в 2023 году военные не выполнили план по набору 41 тысячи новобранцев.

Это подрывает сплоченность подразделений, повышает административную нагрузку на боевые подразделения и «усугубляет критические пробелы в навыках», заявила изданию исполнительный директор Ассоциации современных военных Америки Рэйчел Бранаман. Она предупредила о финансовых затратах и потере опытных военнослужащих, замену которых может потребоваться «20 лет и миллиарды долларов».

Трансгендеры получили право служить в ВС США 30 июня 2016 года по указу президента Барака Обамы. Во время первого президентского срока в марте 2018 года Трамп запретил им вступать в ряды вооруженных сил, но уже служащим трансгендерам разрешили продолжить службу. Этот указ в январе 2021 года отметил уходящий президент США Джо Байден.

Ранее политолог Сергей Марков заявлял, что телеведущий Fox News Пит Хегсет, которого Трамп выдвинул на должность главы Пентагона, будет проводить чистку американских вооруженных сил от представителей ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Он напомнил, что Хегсет написал книгу, где указывал на засилье гомосексуалистов и трансгендеров в армии США.