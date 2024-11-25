В качестве версий крушения грузового самолета компании DHL недалеко от аэропорта Вильнюса рассматриваются «техническая неисправность» и «теракт». Об этом со ссылкой на латвийские официальные лица пишет РБК.

Сегодня утром грузовой самолет, летевший из Лейпцига, рухнул на территорию двухэтажного жилого дома, расположенного неподалеку от аэропорта Вильнюса. После крушения самолет загорелся. Воздушное судно принадлежит компании по доставке посылок и грузов DHL. Один из находившихся на борту людей погиб.

Глава Национального центра управления кризисными ситуациями (NKVC) Вилмантас Виткаускас уточнил, что в настоящее время в качестве одной из версий крушения самолета рассматривается «техническая неисправность», но «пока рано говорить что-то более точно».

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Он также отметил, что «по счастливому стечению обстоятельств» удалось избежать жертв среди жильцов дома, рядом с которым упал самолет, были эвакуированы 12 человек. Погиб член экипажа, еще двое спасены и находятся в больнице, пояснил Виткаускас.

В свою очередь директор Департамента государственной безопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что нельзя исключать и версию о теракте, однако пока нет данных о том, что ее можно рассматривать как основную.