Выступающий за союз с Россией Кэлин Георгеску выиграл первый тур президентских выборов в Румынии, что вызвало «политическое землетрясение» в стране, пишет The Financial Times.

Георгеску, ранее связанный с радикальной националистической партией АУР, участвовал в выборах как независимый кандидат и не считался фаворитом. Однако по результатам голосования он набрал 23% голосов, в то время как премьер-министр Марчел Чолаку – 19%, пишет Financial Times.

«Сегодня голос – это молитва за нацию. Я проголосовал за обиженных, униженных, за тех, кто чувствует, что они не важны в этом мире», – заявил Георгеску в соцсети.

Эксперт из Орхусского университета в Дании Костин Чобану назвал это событие «политическим землетрясением», отмечая, что победа Георгеску в первом туре была непредсказуемой и перевернула политический порядок.

Издание отмечает, что Георгеску, известный своими пророссийскими позициями, ранее ставил под сомнение членство Румынии в НАТО и высказывался против размещения противоракетного щита в стране. Он также выражал восхищение президентом России Владимиром Путиным, называя его одним из немногих «истинных лидеров» в мире.

На данный момент Георгеску предстоит участвовать во втором туре выборов, который состоится через две недели. В случае победы он получит право назначать премьер-министра, играть ключевую роль в формировании коалиций и принятии решений по вопросам безопасности и внешней политики.

Напомним, сторонник союза с Россией Джеорджеску обошел Чолаку на президентских выборах в Румынии.

Политолог Рар, комментируя эти выборы, заявил, что либеральная идеология ЕС не может справиться с современными вызовами.

Газета ВЗГЛЯД писала, что либералы могут потерять власть еще в одной стране Европы.