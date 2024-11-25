В первом туре президентских выборов в Румынии победу одержал кандидат от правых сил Кэлин Джеорджеску. Набрав 22,93 процента голосов, он составит конкуренцию во втором туре либо нынешнему премьеру, представителю левоцентристов Марчелу Чолаку, либо лидеру правоцентристского "Союза за спасение Румынии" Елене Ласкони, которые после подсчета 99,9 процента голосов набрали по 19,16 процента.

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Результаты уже вызывают раздражение в Брюсселе, который все больше обеспокоен ростом популярности в Европе правых, националистических, пророссийских и евроскептических настроений.

Джеорджеску 62 года, он университетский профессор и международный консультант по вопросам устойчивого развития. Ранее он работал на различных должностях в ООН. На выборы он выдвигался как независимый кандидат, хотя пользуется поддержкой крайне правой партии "Альянса за союз румын". При этом, по опросам перед выборами еще месяц назад его рейтинг составлял лишь 6 процентов. Рост популярности обусловлен тем, что во время кампании Джеорджеску акцентировал внимание на необходимости снижения зависимости Румынии от импорта, поддержке фермеров и увеличении внутреннего производства продуктов питания и энергии.

Новый лидер президентской гонки становится очень неприятной для европейских элит фигурой. Президент Румынии обладает достаточно большими полномочиями, принимает решения в области внешней политики и безопасности и представляет страну за рубежом. В случае избрания Джеорджеску вполне может войти в альянс с другим лидером - премьером Венгрии Виктором Орбаном, давно "создающим проблемы" европейской бюрократии.

Джеорджеску неоднократно заявлял, что с уважением относится к российскому президенту Владимиру Путину, любит и уважает русскую культуру. Высказывался против НАТО и ЕС, утверждал, что они не способствуют соблюдению интересов Румынии. В 2022 году он раскритиковал установку американских систем ПРО в Румынии, назвав это "позором дипломатии" и отметив, что внедрение американской системы лишь ведет к конфронтации с Россией.

Джеорджеску свой успех назвал "удивительным пробуждением румынского народа". Эксперты отмечают, что результаты первого тура способны серьезно изменить политический ландшафт Румынии и демонстрируют "протест и даже восстание против истеблишмента". "Вся либеральная, пронатовская и проеэсовская политическая тусовка Румынии провалилась на президентских выборах", - приводит слова молдавского публициста Дмитрия Чубашенко Sputnik Moldova.

Второй тур президентских выборов в Румынии состоится 8 декабря. А перед этим, 1 декабря, румыны будут выбирать новый парламент, который состав правительства и фигуру премьера. В Брюсселе на фоне неудовлетворительных для себя результатов уже вовсю готовятся "локализовать провал". Традиционно уже пошли вбросы о "российском вмешательстве" в выборы - как всегда, евробюрократия пытается найти виноватых, когда не хочет признавать выбор независимого народа, уставшего от западного диктата.

Первый тур румынских выборов принес и еще одну новость. Баллотировавшийся в президенты бывший заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что уходит из политики. Напоследок он получил звонкую пощечину - его результат составил лишь 6 процентов голосов. В своем провале он обвинил "грязную выборную кампанию" и "уровень разочарования и гнева в обществе, который толкает людей на поддержку более радикальных кандидатов". Он не смог признать, что метка натовского руководителя стала для него "черной", а румынскому народу чужды политики, променявшие национальные интересы на евроатлантическую повестку.