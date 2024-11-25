В Польше задумались о последствиях войны с Россией после удара «Орешником»

Применение Россией гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник» в качестве ответной меры на решение Запада разрешить ВСУ наносить удары вглубь РФ привело к тому, что жители Польши задумались о тяжелых последствиях конфликта с Москвой, заявил польский журналист Майк Крупа.

В интервью YouTube-каналу Redacted он выразил мнение, что такой вариант развития событий имеет позитивный оттенок, так как до людей стала доходить мысль о катастрофических итогах противостояния с Россией.

Кулеба рассказал о реакции украинцев на удар «Орешником»

Эта истерия в каком-то смысле является позитивной, поскольку <...> наконец-то идея о том, что война с Россией может быть разрушительной для Польши, дошла до широкого круга польской аудитории, — сказал Крупа.

Журналист также считает, что удар «Орешником» стал предупреждением польской стороне и в вопросе американской военной базы Aegis, которая недавно открылась в Польше. По его мнению, объект, который находится в 165 км от российской границы, должен расцениваться как прямая угроза для РФ.