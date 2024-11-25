Антироссийские заявления западных лидеров о том, что Москва провоцирует напряженность в ситуации на Украине, могут привести мир к ядерной войне, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х. Так он отреагировал на заявления официальных лиц европейских стран, обвинивших РФ в агрессии после удара «Орешником» по территории Украины, которая начала использовать дальнобойные ракеты.

США, Великобритания и Франция могут атаковать Россию напрямую, но они не участники (конфликта. — NEWS.ru). Если Россия не принимает ответных мер — она слаба. Если Россия наносит ответный удар — она эскалирует и ведет себя агрессивно, — написал эксперт.

Профессор считает, что логика западных элит в отношении России базируется на разделении мира на черное и белое, когда гражданам предлагают следовать военной пропаганде Запада и верить в ложь, что может привести к ядерной войне, либо быть обвиненными в предательстве и агрессии. Это знакомая тактика двойных стандартов, о которой неоднократно говорили дипломаты МИД России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикацию обновленной ядерной доктрины можно считать сигналом для администрации США, которая проводит беспрецедентную эскалацию украинского конфликта. Он добавил, что «не бывает никаких случайностей, есть определенная закономерность» в появлении таких документов.