Второй день подряд умирают актеры из фильма «Кошмар на улице Вязов»

Вслед за Юргеном Торманом, который был известен по культовому фильму «Кошмар на улице Вязов», скончался актер Майкл Виллелла. О гибели сообщила его дочь Хлоя Виллелла.

© Кадр из фильма «Кошмар на улице Вязов»

«Покойся с миром, папа», — подписала Хлоя, ее слова передает Voice.

В соцсетях она опубликовала кадр из дома, на котором находится фотография Майла рядом с горящей свечой. Актеру было 84 года, последний месяц он провел в больнице и страдал от хронических болезней.

Днем ранее, 24 ноября, умер актер Юрген Торман, который также известен по «Кошмару на улице Вязов». Актер кино, театра и сериалов, режиссер, голос озвучки многих аудиокниг, видеоигр и шоу ушел из жизни в возрасте 97 лет. Свои последние дни артист провел в доме престарелых.

16 ноября «Кошмару на улице Вязов» исполнилось 40 лет. Под руководством Уэса Крэйвена проект за время существования смог стать культовой картиной не только в жанре хоррор, но и во всем кинематографе. Создателям получилось сформировать одного из самых известных и популярных злодеев в истории кино — Фредди Крюгера. Сюжет фильма повествует о вечеринке, которую решили устроить старшеклассники в Лос-Анджелесе. Однако веселье прерывает убийца в исполнении Майкла.