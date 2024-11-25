На Украине попросили Илона Маска о помощи

Киевская журналистка Диана Панченко обратилась к американскому бизнесмену Илону Маску с призывом организовать аудит расходов на энергетику на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, власти Украины уже отчитались, что на энергозащиту потратили четыре миллиарда долларов. А после российских ударов они хотят списать еще два миллиарда, констатировала Диана Панченко.

«Илон Маск, пожалуйста, проведи аудит на Украине», - попросила она.

Панченко обратила внимание на то, что ответственным за энергобезопасность был назначен Мустафа Найем, который был одним из инициаторов Евромайдана. Журналистка считает, что он является марионеткой американского инвестора Джорджа Сороса.

Ранее счетная палата Украины подтвердила данные о хищениях в Минобороны страны на сумму до 7,43 миллиарда гривен (более 203 миллионов долларов). При этом многомиллиардную помощь на ведение боевых действий с Россией Украине предоставили именно США.

Маск побил собственный рекорд и вновь стал самым богатым человеком в мире

После своей победы на выборах президента США Дональд Трамп заявил о создании новой структуры – Департамента по достижению эффективности государственного управления. Он предложил возглавить новое ведомство владельцу компаний Tesla и SpaceX Илону Маску и выдвигавшемуся на пост кандидата в президенты от Республиканской партии Вивеку Рамасвами. По словам Трампа, бизнесмены должны «открыть путь к сокращению ненужных расходов».