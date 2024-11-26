В Австрии заявили о готовности стать площадкой для переговоров по Украине

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом выразил готовность предоставить площадку для проведения мирных переговоров по украинскому конфликту. Об этом сообщил телеканал ORF со ссылкой на пресс-службу канцелярии.

По ее информации, в ходе беседы Трамп затронул тему последней встречи Нехаммера с президентом РФ Владимиром Путиным сразу после начала СВО на Украине. Отмечается, что будущего главу Белого дома особенно интересовали перспективы завершения украинского конфликта. В этом контексте Нехаммер подтвердил "готовность Австрии стать площадкой для проведения международных мирных переговоров", пояснили в пресс-службе.

Согласно результатам опроса соцслужбы Gallup, опубликованным 19 ноября, за год доля украинцев, выступающих за мирные переговоры с РФ, выросла вдвое и достигла 52%. В исследовании подчеркивается, что рост усталости населения Украины от конфликта происходит на фоне успехов российских военных на фронте и сомнений по поводу продолжения американской помощи после победы на выборах в США Трампа.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", заявил о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине, но не на базе "хотелок" Киева. Президент подчеркнул, что переговоры должны быть основаны на договоренностях, которые были достигнуты в Стамбуле, но исходить из сегодняшних реалий. Встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле состоялась 29 марта 2022 года. Принципы будущего соглашения включали в себя обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное.