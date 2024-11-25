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В Грузии сообщили, что президентские выборы должны пройти до конца года

Президентские выборы в Грузии, равно как и инаугурация главы государства, должны пройти в текущем году. Такое заявление в ходе общения с прессой сделал Шалва Папуашвили, спикер грузинского парламента.

В Грузии назвали срок проведения президентских выборов
© Российская Газета
"Мы должны избрать президента сроком на пять лет. Соответственно, для того, чтобы президент был избран на пять лет, важно, чтобы выборы и инаугурация состоялись в этом году", - отметил спикер, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предложил парламенту страны кандидатуру Маки Бочоришвили в качестве нового главы грузинского МИД.