В Грузии назвали срок проведения президентских выборов

Президентские выборы в Грузии, равно как и инаугурация главы государства, должны пройти в текущем году. Такое заявление в ходе общения с прессой сделал Шалва Папуашвили, спикер грузинского парламента.

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"Мы должны избрать президента сроком на пять лет. Соответственно, для того, чтобы президент был избран на пять лет, важно, чтобы выборы и инаугурация состоялись в этом году", - отметил спикер, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предложил парламенту страны кандидатуру Маки Бочоришвили в качестве нового главы грузинского МИД.