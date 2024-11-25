Кулеба рассказал о реакции украинцев на удар «Орешником»

Люди на Украине нервничают из-за удара баллистической ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, рассказал телеканалу CNN бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он также отметил, что в Киеве «не надевают розовые очки» в отношении администрации избранного президента США Дональда Трампа.

Я не буду скрывать, что люди на Украине нервничают из-за этого последнего удара, — сообщил он.

Ранее стало известно, что Украина разрешила иностранным журналистам доступ к обломкам российской баллистической ракеты «Орешник». Из соображений безопасности репортеров попросили не разглашать точное место падения снаряда. Журналисты сообщили, что обгоревшие фрагменты обломков были разложены в ангаре для судебной экспертизы вооружений. Украинские специалисты изучают обломки для разработки контрмер.

Шольц назвал ужасающей эскалацией удар "Орешником" по Украине

Президент России Владимир Путин в своем обращении назвал баллистическую ракету еще одним надежным гарантом территориальной целостности России. Он заявил, что РФ обладает запасом готовых к применению систем, как «Орешник». Глава государства подчеркнул, что Россия будет продолжать испытания. По его словам, комплекс не является оружием массового поражения, а представляет собой высокоточную систему.