Советник назвал эмоцию Трампа на решение Байдена по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп обеспокоен последствиями решения действующего главы государства Джо Байдена разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь России. Об этом в интервью телеканалу Fox News сообщил будущий советник Трампа по национальной безопасности конгрессмен Майк Уолтц.

«Избранный президент был очень обеспокоен эскалацией и тем, к чему все идет», — сказал Уолтц, отвечая на вопрос об отношении избранного президента к недавним событиям.

Советник Трампа подчеркнул, что США предприняли этот шаг в ответ на якобы отправку Северной Кореей своих солдат для участия в конфликте.

«Теперь Россия отреагировала. В этом замешан Иран. Южная Корея думает о том, чтобы принять участие. Сейчас наши союзники также увеличили дальность полета своих ракет», — продолжил он.

«Мы должны довести это до конца со всей ответственностью. Нам нужно восстановить сдерживание и мир и предотвратить эскалацию, а не реагировать на нее», — заключил Уолтц.

Трамп выступил с заявлением по конфликту на Украине

Ранее Уолтц заявил, что команда избранного президента США Дональда Трампа до конца 2024 года начнет работать с действующей администрацией над урегулированием конфликта на Украине. По его словам, республиканец «ясно дал понять о необходимости прекращения конфликта, будь то соглашение или перемирие».