Независимый кандидат Кэлин Джорджеску вышел в лидеры в первом туре выборов в Румынии после подсчета 99,4 процента голосов. Об этом сообщает местная газета Adevarul.

Отмечается, что он набрал 22,69 процента голосов. На втором месте находится действующий премьер-министр страны Марчел Чолаку — за него проголосовали 19,43 процента избирателей, а на третьей позиции оказалась лидер «Союза за спасение Румынии» Елена Ласкони.

Второй тур выборов главы Румынии пройдет 8 декабря.

Джорджеску выступает за союз с Россией. Он также критиковал поставки США оружия Украине.

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Ранее Марчел Чолаку заявил, что НАТО должно держать Россию как можно дальше от Румынии. Он пообещал, что Бухарест продолжит оказывать поддержку Украине, чтобы обеспечить мир в стране, и будет участвовать в ее восстановлении по окончании войны.