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Трамп намерен очистить армию США от трансгендеров, пишет Times

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп планирует издать указ, согласно которому из вооруженных сил будут уволены все 15 тысяч трансгендеров (Верховный суд признал ЛГБТ-движение экстремистским), сообщает РИА Новости со ссылкой на Times.

Документ может быть подписан в первый день начала его президентского срока, и затронет практически всех трансгендеров в американской армии, которые должны быть уволены по медицинским показаниям.

Армия Израиля заявила о 250 выпущенных из Ливана ракетах в воскресенье

Израильская армия сообщила, что движение «Хезболлах» выпустило 250 ракет по стране, сообщает РИА Новости.

Это произошло 24 ноября.

Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил «Хезболлах» на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами.

В Раде назвали новую должность Зеленского

Для всех стран мира Владимир Зеленский превратился из нелегитимного президента в главного палача ТЦК, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Верховной Рады Александра Дубинского, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

По его словам, новые обязанности Зеленского включают продолжение боевых действий, с показом картинки для зарубежной прессы в виде фейковых соцопросов, постоянное выпрашивание оружия и денег у коллективного Запада, обеспечение фронта потребностью в новой живой силе.

В Госдуме прокомментировали заявление главы МИД Франции об ударах по России

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик считает актом агрессии заявление министра иностранных дел Франции об ударах дальнобойными французскими ракетами по российской территории, сообщает РИА Новости.

«Для них Украина – это военный полигон, через который можно продвинуть на новые рынки сбыта высокотехнологичные ракеты, чтобы поправить за счет горя украинского народа и акта агрессии против России свое финансовое положение», — заявил парламентарий.

Ранее Жан-Ноэль Барро заявил, что «красных линий» в поддержке Украины не существует, поэтому Киев может запустить дальнобойные французские ракеты по территории РФ «в целях самообороны».

Порошенко предложил НАТО применить урок холодной войны к Украине

Странам Североатлантического альянса следует принять Украину в свои ряды, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего украинского лидера Петра Порошенко.

По его словам, для этого необходимо руководствоваться опытом холодной войны, когда, несмотря на возражения СССР, членом НАТО стала ФРГ.

Политик считает, что Дональду Трампу нужно пригласить Украину в Альянс.