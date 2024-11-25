В США увидели оказавшихся при власти «кремленологов»

Власти США превратились в «кремленологов» после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом изданию Politico рассказал Джим Таунсенд, аналитик Центра новой американской безопасности.

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По его словам, сейчас политические элиты пытаются понять, кто окажется фаворитом у следующего главы Белого дома, исходя из того, с кем тот играет в гольф или наблюдает за боями в UFC. Эксперт пояснил, что во времена холодной войны на Западе изучали фото расстановки советских политиков на военных парадах, чтобы сделать предположения о том, кто имел влияние внутри Кремля.

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