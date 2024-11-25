СМИ: Маск получает преимущество в космической гонке с президентством Трампа

Илон Маск и Джефф Безос оказались втянуты в ожесточенное соперничество за превосходство в исследовании космоса. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом может ускорить восхождение Маска, пишет издание Politico.

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На данный момент компания SpaceX Маска является бесспорным лидером среди конкурентов: она регулярно отправляет астронавтов на орбиту, в то время как Blue Origin Безоса пока никого не запускала за пределы внешнего космоса. Владелец Tesla проводит недели, общаясь с Трампом в его флоридском имении Мар-а-Лаго после выборов, и их близость заставляет космическую отрасль опасаться, что Маск может подтасовать космическую гонку в свою пользу, перенаправив миллиарды долларов государственного финансирования в SpaceX. Главной угрозой для конкурентов SpaceX является то, что Маск будет стремиться создать монополию в частной космической отрасли.

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"Люди обеспокоены тем, что может этому помешать, - сказал один лоббист космической отрасли в интервью изданию. - Здесь идет речь о мировом господстве".

Из двух предпринимателей один наладил тесные партнерские отношения с избранным президентом, другой вызвал его гнев и получил прозвище "Джефф Бозо". Последствия отношений Маска с Трампом могут сформировать следующую главу частной космонавтики, и космическая отрасль пытается понять, как миллиардер может вытеснить конкурентов или заполнить влиятельные государственные должности своими союзниками, включая главу НАСА, отмечается в публикации.

По оценке экспертов, Безосу еще предстоит пройти долгий путь, чтобы подружиться с Трампом. Мало какая компания ощутила на себе гнев Трампа так, как Amazon, которую он обвинил в неуплате налогов и обворовывании Почтовой службы США. Трамп осудил "Amazon Washington Post" как "лоббистскую газету" Безоса. Amazon также ранее обвинила первую администрацию Трампа в предоставлении контракта Microsoft из-за "неправомерного давления со стороны президента Дональда Дж. Трампа". Впрочем, Безос отказался поддержать Харрис в ее предвыборной гонке на страницах "рупора демократов", принадлежащей ему газеты Washington Post, и одним из первых поздравил его с победой на выборах, приехав в Мар-а-Лаго.

Напротив, Трамп назвал Маска "супергением" в своей победной речи, а глава Tesla посвящен в самые высокие уровни планирования следующей администрации. Во вторник Трамп отправился в Техас, чтобы посетить объект SpaceX и посмотреть запуск ракеты. "Все в космической отрасли сейчас обеспокоены влиянием Илона. Все, - сказал Чарльз Миллер, бывший сотрудник НАСА, работавший над программой космического агентства для первой переходной команды Трампа. - Они как бы представляют, что бы они делали, если бы были так близки к президенту".

Конкуренция между Маском и Безосом - это квинтэссенция того, как отрасли готовятся бороться с администрацией, которая проявляет фаворитизм по отношению к своим союзникам и мстительность по отношению к тем, кто не проявил должного почтения к Трампу, заключили авторы публикации. В конечном итоге государственные должностные лица, занимающиеся контрактами в исполнительной власти, будут иметь значительную власть над тем, кто получает федеральные доллары, и пока неясно, какое влияние Маск, которого пригласили возглавить новую комиссию, названную Департаментом эффективности правительства, может иметь на этих наемных работников более низкого уровня.